“Dat zoveel mensen de petitie voor het behoud kinderhartcentrum tekenen raak ons heel erg”

Een rollercoaster. Zo omschrijft Lianne van der Horn, één van de initiatienemers van de petitie voor het behoud van het kinderhartcentrum in het UMCG, de afgelopen weken. Zaterdag werd de 250.000ste handtekening gezet.

“Het is echt overweldigend”, vertelt Van der Horn, die werkzaam is op de kinder-ic in het UMCG. “Het raak ons ook, en soms worden we ook wat emotioneel. Als je dan ziet waar alle reacties vandaan komen. Dat het niet alleen mensen uit Groningen zijn die een handtekening zetten, maar dat men soms van heinde en verre komt. Ja, geweldig.”

“Ik had niet verwacht dat er zoveel achterweg zou komen”

De petitie werd opgestart nadat de inmiddels uitgetreden gezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) in december bekend maakte dat hij de kinderhartcentra in Nederland wil bundelen, en dat er van de vijf huidige locaties twee open kunnen blijven. De Groningse afdeling zou moeten gaan sluiten. “Dat nieuws is heel erg hard aan gekomen. We schrokken er ook van. Al snel ontstond het idee dat we hier iets mee moesten gaan doen. We zijn een middag bezig geweest om te kijken hoe we zoiets op zouden gaan pakken, toen we gewezen werden op een petitie die al online stond. Die actie bleek opgezet te zijn door een moeder van een meisje dat hier een tijd op onze ic heeft gelegen. Omdat we niet meerdere petities wilden, hebben we de krachten gebundeld. Sindsdien is het een rollercoaster. Ik had niet verwacht dat er zoveel achterweg zou komen.”

“Strijd is nog niet gestreden”

Dinsdag maakte de nieuwe gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) bekend dat hij het besluit van De Jonge niet wijzigt. “Dat was een tegenvaller, aan de andere kant is het ook wel logisch dat je je voorganger niet af gaat vallen. Maar de strijd is nog niet gestreden. De Tweede Kamer moet zich hier nog over uitspreken, en vrijdag heeft de Kinderombudsvrouw laten weten dat sluiting in strijd is met de kinderrechten.”

“Het raakt ook andere specialismes”

Ondertussen hebben verschillende Kamerleden een werkbezoek gebracht aan het kinderhartcentrum. “Ik denk dat dat heel goed is. Iedereen heeft een bepaalde verwachting bij wat we doen. Maar door langs te komen en met eigen ogen te zien wat er hier gebeurd, heb je een veel beter beeld. We kunnen dan ook uitleggen dat wat we veel meer doen dan alleen hartaandoeningen bij kinderen. Sluiting zou vele specialismes raken die we hier hebben opgebouwd. We zijn expertisecentrum voor kinderlongtransplantaties en pulmonale hypertensie, dat is een hoge bloeddruk in de longen. En ondertussen is er niet goed nagedacht hoe men deze expertise op de andere locaties op wil gaan bouwen.”

Petitie fysiek overhandigen

De petitie staat op dit moment nog online. “De looptijd is nog onbekend. We willen heel graag de petitie fysiek aanbieden aan de Tweede Kamer. Dat vinden we belangrijk, omdat we de mensen recht in de ogen willen kunnen kijken bij de overhandiging. Achter de schermen wordt op dit moment druk gewerkt of dit mogelijk is, en in welke vorm dit te organiseren is.”