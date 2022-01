“Dat Rutte zei dat bandjes weer mochten gaan oefenen, dat kwam als een verrassing”

nieuws

De opluchting was groot afgelopen vrijdag bij Muziek Organisatie Noord aan de Bieslookstraat in Stad. Tijdens de coronapersconferentie maakte premier Rutte (VVD) bekend dat bandjes weer mochten gaan oefenen.

“Ik kijk alle persconferenties”, vertelt eigenaar Ruud de Vries van MON. “Op voorhand wist ik dat er niks zou veranderen. Wij zouden tot 1 februari dicht moeten blijven. Daar had ik me ook al bij neergelegd. Maar op een gegeven moment zei Rutte ‘je kunt weer met je bandje gaan oefenen’. Ik ben letterlijk uit mijn stoel gesprongen, ben in de auto gestapt en ben naar MON gereden. Ik dacht, hier moet ik geen gras over laten groeien.”

Bandjes komen gelijk weer oefenen

Eenmaal bij MON aangekomen is De Vries direct aan het werk gegaan. “Ik heb iedereen gebeld, onze medewerkers, orkestleiders, muziekleraren. En ik heb een nieuwsbrief opgesteld die dezelfde avond nog naar alle bandjes is gestuurd. Zaterdag zijn we direct open gegaan, en we hadden toen gelijk het eerste bandje dat van onze faciliteiten gebruik heeft gemaakt. Vandaag zijn er al vijf bandjes die aan het oefenen zijn. En morgen komt bijvoorbeeld Gruno’s Postharmonie weer repeteren.”

“Lockdown heeft een zwaardere wissel getrokken dan ik gedacht had”

De Vries is blij dat de coronamaatregelen versoepeld zijn. “Als je in de lockdown zit, dan denk je, het valt wel mee. Maar het valt niet mee. Na het nieuws van vrijdag gaf mij dat zoveel energie dat ik ook direct merkte dat de lockdown een zwaardere wissel heeft getrokken dan ik gedacht had. En dat merk ik ook bij de mensen die hier komen oefenen. Iedereen is blij, mensen komen me feliciteren, maar ze zeggen ook dat het zwaar is geweest. Van de zeventig bandjes die hier wekelijks oefenen zijn er bijvoorbeeld twee of drie die gestopt zijn. Dat klinkt weinig, maar ik vind dat persoonlijk wel heel triest.”

“Horeca en cultuur dragen de zwaarste lasten van deze coronacrisis”

Een nieuwe lockdown zou de sector ook grote schade berokkenen. “De schade is sowieso heel groot, terwijl dat op dit moment nog onzichtbaar is. De cultuur en de horeca dragen de zwaarste lasten van deze coronacrisis. Als we specifiek kijken naar de cultuursector: heel veel mensen die in de cultuur werkzaam waren, ik heb het over artiesten, technici en andere mensen achter de schermen, zijn overgestapt naar andere sectoren. Logisch ook. Geen werk terwijl er wel brood op de plank moet komen. Die kaalslag gaan we straks pas merken. Het publiek verheugt zich op komende festivals. Ik denk, hoe gaan we dat qua mankracht en kennis allemaal organiseren? Doordat veel mensen vertrokken zijn, is er ook veel kennis verloren. Dat probleem gaat nog komen.”

Langetermijnvisie

En dan heeft De Vries het nog niet over de financiën gehad. “Als er een nieuwe lockdown komt, dan zou dat voor ons ook rampzalig zijn. Voor de duidelijkheid, bij de laatste lockdown hebben we geen corona-noodsteun gehad. We hebben dit keer onze eigen broek op moeten houden. Dat kun je een tijdje vol houden, maar iedere schatkist heeft een bodem. Nog een lockdown zou daarom zeer rampzalig zijn. Bij de vorige lockdown kregen we samen met vijf andere cultuurinstellingen uit Stad gelukkig wel noodsteun. Wat er wel moet gebeuren? Er is een langetermijnvisie nodig. We zullen er mee moeten leren leven dat er een virus is. Maar we moeten er voor zorgen dat nieuwe varianten van dit virus niet direct gaan leiden tot sluitingen van sectoren.”