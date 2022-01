Dankzij een handige tool precies zien langs welke monumenten je in Stad wandelt

nieuws

Het pand aan de Steentilstraat dat tot de 'Overgangsarchitectuur' behoord. Foto: Google Maps

Het is een zondagsactiviteit die veel mensen koesteren: een wandelingetje maken door Stad. Maar welke monumenten je daarbij zoal passeert? Pieter Raaijmakers uit Sappemeer maakte een handige tool.

Raaijmakers maakte een kaart op Google Maps met bij elk monument een pinnetje. “In de stad zijn er 686 Rijksmonumenten”, vertelt de 54-jarige Raaijmakers. “Daarvan staan er 221 op de kaart. De categorie├źn ‘archeologie’ en ‘woningbouw’ heb ik buiten beschouwing gelaten. Anders zouden er alleen al aan monumentale woningen nog 443 pinpoints bij komen, en dan wordt de kaart wellicht wat onoverzichtelijk.” Maar gelijk ontstond er ook wat spijt. “Ik kreeg een reactie van iemand waarom de huizen aan het Bernoulliplein eigenlijk niet op de kaart staan. Huizen die een mooi voorbeeld zijn van de Amsterdamse School. Tjah, die staan er dus niet op.”

Overgangsarchitectuur

Mensen die de kaart bekijken en op een pin klikken kunnen meer informatie over een monument vinden. “Dat is gelijk ook het handige aan de kaart. Het linkt door naar het monumentenregister waar alle monumenten volgens een vaste structuur staan beschreven. Je leest dus over de functies die een pand heeft gehad en in welke stijl het is gebouwd. Als ik een voorbeeld mag geven. Als je door de Steentilstraat naar de binnenstad loopt dan zie je aan de linkerkant de Paris in een pand dat gebouwd is in 1908. Daarvan zou je zeggen dat het Art Nouveau is, maar dat is het niet helemaal. In het monumentenregister daarover staat dat het tot de Overgangsarchitectuur behoord, tussen de neostijlen uit de negentiende eeuw en het modernere Art Nouveau in.”

Gemeente Groningen

Dat Raaijmakers zo gepassioneerd is over monumenten is overigens niet vreemd. Hij heeft bijna de bachelor Cultuurwetenschappen, met afstudeerrichting Kunstgeschiedenis, behaald aan de Open Universiteit. Hij laat ook weten dat het project nog niet klaar is. “De bedoeling is dat in de komende tijd de kaart verder wordt uitgebreid met dorpen die onderdeel zijn van de gemeente Groningen.”

De kaart is op deze pagina te bekijken.

Gisteren even een Google map gemaakt. Nu kan je in de stad Groningen zien langs welke monumenten je wandelt. Als je op een icoontje klikt kan je voor meer informatie naar het Rijksmonumentenregister. #groningen #monument #cultuur #geschiedenis Kijk zelf:https://t.co/0ilPBM1Vl7 pic.twitter.com/gmPnoo2jLr — Pieter Raaijmakers (@pieter_1967) January 21, 2022