Dak- en thuislozenproject CSG Augustinus wint Onderwijsprijs: “Heel erg blij”

Bron: Facebook CSG Augustinus

Op het CSG Augustinus in Stad zijn ze in hun nopjes. De school kreeg maandag te horen dat ze Onderwijsprijs hebben gewonnen met een dak- en thuislozenproject dat vorig schooljaar werd aangeboden.

“Ik ben hartstikke blij”, reageert Dirk Spijk, docent Nederlands op de school. “Vorig schooljaar hebben we dit project gedaan en toen we het instuurden voor de Onderwijsprijs zei ik gekscherend, die gaan we winnen. Maar door de tand des tijds was ik het alweer vergeten dat we het ingestuurd hadden, tot we vanmiddag gebeld werden en we het geweldige nieuws te horen kregen. Ja, heel leuk.”

Ritzo ten Cate

Het project ontstond in de zomer van 2020 naar aanleiding van een boek van schrijver Ritzo ten Cate. Hij schreef het boek ‘Donkerder’ dat over dak- en thuislozen gaat. Daaromheen werd er een project opgezet. Leerlingen lazen de roman, schreven artikelen voor straatkrant De Riepe en op school werd er een College Tour gehouden waarbij leerlingen in gesprek gingen met een dakloze, iemand van de daklozenopvang en een vrijwilliger.

“Iedereen kan dakloos worden”

“We wilden jongeren kennis laten maken met de wereld van daklozen. Kijk, als we een actie organiseren voor vluchtelingen, dan heeft iedereen daar direct een beeld en een drive bij. Bij dakloosheid heersen vooroordelen. Dan denk je al snel aan mensen op een bankje in een park met een fles alcohol in de buurt. Maar de praktijk is weerbarstiger. Iedereen kan dakloos worden. Dat hebben we met dit project willen laten zien.”

Vak overstijgend

Spijk wil benadrukken dat het niet alleen zijn project is. Ook docent Trienke Stoker was vanaf het eerste uur betrokken. “De kracht van dit project is dat het vak overstijgend is. Wij hebben het aan de vakken Nederlands en Maatschappijleer gekoppeld, maar na afloop kregen we reacties van collega’s van de kunstvakken en van Godsdienst dat zij ook wel een rol hadden willen spelen. Bijvoorbeeld in het maken van een fotoreportage voor de straatkrant. Daarnaast is dit project in iedere stad aan te bieden. Iedere stad heeft tenslotte te maken met daklozen.”

Landelijke prijs?

Normaal is de uitreiking van de prijs een feestelijke gebeurtenis die plaatsvindt op het Provinciehuis. “Dat kan vanwege de coronamaatregelen niet door gaan. Is dat jammer? Ja, ergens wel. Nu gaat het op school plaatsvinden, op een locatie die je kent. Het was heel leuk geweest om met een aantal leerlingen naar het Provinciehuis te gaan en daar de prijs in ontvangst te nemen, maar dat zit er helaas niet in.” Met het winnen van de regionale Onderwijsprijs is het project ook gelijk geplaatst voor de landelijke finale. “Of we die gaan winnen? Het zou mij niets verbazen. Dit project heeft alles in zich.”

Brederoschool

CSG Augustinus was niet de enige school die in de prijzen viel. De Brederoschool uit Stad won een Onderwijsprijs met haar buitenlessen. De school gebruikt het Ina Boudierplantsoen om leerlingen van alles over de natuur te leren. In het afgelopen schooljaar werd er informatie over 51 verschillende vogeltjes opgezocht. Deze informatie werd vervolgens gedeeld op een tentoonstelling.

OOG Tv maakte in 2020 een reportage over het daklozenproject: