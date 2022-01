D66 wil weten wanneer nieuwe aanvraag voor 10.000 euro-subsidie mogelijk wordt

nieuws

Foto: Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen

Om de onzekerheid van mensen die de subsidie voor woningverbetering en -verduurzaming hebben misgelopen nu echt weg te nemen, moet er duidelijkheid komen wanneer zij alsnog een aanvraag in kunnen dienen. Dat vindt de Statenfractie van D66 in Groningen.

Vier dagen na de dramatisch verlopen aanvraagronde van 10 januari kondigde staatssecretaris Vijlbrief aan dat er nog ééns 250 miljoen euro extra beschikbaar was voor mensen die achter het net hadden gevist. Daardoor kunnen alle mensen die buiten de boot vielen binnenkort alsnog aanspraak maken op de subsidie.

Maar wanneer de mensen die de subsidie misliepen de subsidie alsnog kunnen aanvragen, is nog niet bekend, omdat het ministerie en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland willen voorkomen dat de situatie van 10 januari zich herhaalt.

Dat zint de D66-fractie in de Groninger Provinciale Staten niet, omdat de fractie vindt dat de onzekerheid die hierover nu leeft onder bewoners moet worden weggenomen. “Deze inwoners willen graag weten waar ze aan toe zijn”, aldus Statenlid Peter Gerrits. “Daarbij moet ook worden gekeken of het nodig is meerdere aanvraagmomenten te organiseren, bijvoorbeeld zodat aannemers in de regio het werk beter kunnen verdelen en plannen.”

Helderheid over oneerlijk verlopen procedure

Eerder vandaag (vrijdag) maakten RTV Noord en DvhN bekend dat mensen die zich op 10 januari voor 09.00 uur hadden ingelogd voor de subsidie, voorrang kregen op andere mensen. Dit terwijl het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vooraf nadrukkelijk stelde dat dit niet kon. Ook konden aanvragers op meerdere apparaten inloggen en wachtrij-codes uitwisselen.

Ook hierover eist D66 nu opheldering van het provinciebestuur. “Wat ons betreft, wordt de werkwijze onafhankelijk beoordeeld, zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst”, aldus Gerrits.