D66 en SP willen duidelijkheid over komst pannekoekschip naar Oosterhaven

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Er moet duidelijkheid komen over de komst van het pannekoekschip naar de Oosterhaven. Dat vinden de fracties van D66 en de SP.

Het pannenkoekenschip verdwijnt uit het Schuitendiep vanwege de aanleg van de Kattenbrug. Van het gemeentebestuur mag het restaurant een plek in de Oosterhaven krijgen. Dat wordt een nieuwe en grotere boot.

Enkele bewoners van de Oosterhaven en de Oosterkade lieten vorig jaar al weten tegen de plannen te zijn. Zij vrezen voor hun uitzicht, zijn bang voor extra drukte en denken dat de geur van pannenkoeken de lucht gaat verpesten. Bovendien vinden zij dat ze niet voldoende betrokken zijn bij de plannen.

Bij RTV Noord deed maandag ook de havenmeester Christa Beuker van de Oosterhaven haar beklag over de komst van het pannenkoekschip. De Oosterhaven zou speciaal voor varende schepen zijn en het pannekoekschip zou als niet varend schip te veel ruimte innemen.

D66 en de SP willen weten hoe er is gecommuniceerd met de bewoners, of het schip daadwerkelijk te groot is en of er alternatieve locaties zijn voor het pannekoekschip.