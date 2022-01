“Cultuursector tot 20.00 uur openen is een wassen neus”

nieuws

Foto: GOOV Muziektheater - facebook.com/goovmuziektheater/

Een versoepeling waar de cultuursector niet zo heel veel mee kan. Dat is de reactie van voorzitter Carst Buissink van GOOV Muziektheater op het dit weekend uitgelekte OMT-advies.

In het advies schrijft het Outbreak Management Team dat er ruimte is voor versoepelingen. Zo zou de samenleving tot 20.00 uur geopend kunnen worden. “Voor voorstellingen is een sluitingstijd van 20.00 uur niet handig”, reageert Buissink. “Het voordeel van de versoepelingen is dat er weer fatsoenlijk gerepeteerd kan worden, maar qua voorstellingen. Nee, niet handig. Ik snap het ook niet. Volgens mij maakt het niet zoveel uit of je nu om 20.00 uur of om 22.00 uur de deuren sluit. Mensen die naar een voorstelling komen, die zitten allemaal in dezelfde zaal en blijven ook zitten. Er is geen doorloop. De situatie om 19.30 uur is niet anders dan om 21.30 uur. Het geluk is wel dat wij voorlopig zelf geen voorstellingen geprogrammeerd hebben staan.”

“Wij zijn niet een sector die je van het slot draait en die gelijk weer kan beginnen”

Volgens Buissink is dat ook logisch: “Wij zijn niet een sector die je van het slot draait en die gelijk weer kan beginnen. Er moet eerst gerepeteerd worden, er moet gefinetuned worden maar ook mensen die licht en geluid verzorgen moeten ingepland worden. Een voorbeeld. Wij zijn een muziektheater waarbij dans, zang en acteerwerk belangrijk zijn. Als je de sector weer opent moeten mensen eerst weer hun stem op conditie brengen. Dat kost tijd. Als het kabinet dinsdag besluit dat we woensdag weer open mogen, dan hebben we niet direct een voorstelling klaar liggen. En dat zal bij andere gezelschappen niet anders zijn.”

Nieuwe eigen productie in 2023

Buissink presenteert ook nog een primeurtje: “Mensen kennen ons van mooie voorstellingen. Bommen Berend de Musical bijvoorbeeld, maar in het verleden ook Aletta de Musical en Jacques J. de Musical. Zo’n eigen productie willen we weer gaan opzetten. Het project heeft door de coronapandemie flinke vertraging opgelopen, maar we mikken nu op september 2023. Dat klinkt nog heel ver weg, maar die tijd hebben we echt nodig. En ondertussen hopen we maar dat er geen nieuwe coronavarianten gaan ontstaan die opnieuw invloed kunnen hebben op onze manier van leven.”