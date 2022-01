Cultuursector blijft dicht: “Het is heel jammer.”

Veel cultuurinstellingen balen dat zij nog niet open mogen. Het GRID Grafisch Museum noemt dat ‘heel jammer’.

In een persconferentie van het kabinet wordt vrijdagavond waarschijnlijk aangekondigd dat onder andere winkels, het onderwijs en sportscholen vanaf zaterdag weer open mogen. De cultuursector blijft voorlopig gesloten. Fronique Oosterhof, directeur van GRID, snapt die beslissing niet. “Kunst, geschiedenis en cultuur is voedsel voor de geest. Het is gezond voor mensen om daarmee in aanraking te komen. Dus wat mij betreft: doe ze open. Ik snap heel goed dat ze voorzichtig willen zijn, maar je kan ook dingen open doen en zelf voorzichtig doen. Musea hebben met protocollen bewezen dat dat ontzettend goed kan. Daarom vind ik het extra jammer.”

Naast de cultuursector moet ook de horeca gesloten blijven. Veel horecazaken hebben aangegeven zaterdag uit protest toch open te gaan. Het museum doet dat niet. “Maar het is ook wel even door mijn hoofd geschoten. Ik denk dat we met de museumvereniging een goede lobby hebben bij de ministeries en het OMT, dus ik laat dat graag aan hen over.”

Financieel gezien gaat het museum het wel redden. “Het is vooral jammer dat je aan je mails merkt dat mensen staan te trappelen om weer te komen. Er staan reserveringen gepland, schoolklassen, kleine evenementen… Mensen willen wel, maar het mag nog niet. Dat is zuur.”