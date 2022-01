Cultuursector blij met versoepelingen: “Maar financieel is het wel lastig”

Bij de Pathébioscoop aan het Zuiderdiep en het Grand Theatre zijn ze blij dat ze sinds woensdag weer bezoekers mogen ontvangen.

Dinsdagavond werd bij de persconferentie van het kabinet aangekondigd dat de cultuursector na een lockdown van ruim vijf weken weer open mag. “Ik vind het geweldig,” zegt Esther Daems, manager van de Pathébioscoop aan het Zuiderdiep. “Ik denk dat bezoekers dat ook vinden. Dat konden we gisteren ook merken want we hadden enorme digitale wachtrijen voor onze kaartverkoop. Dat hadden we ook wel verwacht omdat er zo veel nieuwe films zijn, maar het heeft de verwachting wel overtroffen. Dat is heel erg fijn, het geeft ons het gevoel dat we weer mogen doen waar we voor zijn.”

Dat merkt ook Rouke van der Hoek van het Grand Theatre. “Als je dit ziet als een eerste stap, dan zijn we daar blij mee. Het is fijn dat we weer voor publiek open kunnen nu we een paar maanden niets hebben kunnen doen. De afgelopen tijd werden er minder kaarten verkocht, maar vandaag werden meer kaarten verkocht dan afgelopen week bij elkaar. Dus dat is fijn.”

Toch baalt het theater ook dat er nog steeds veel maatregelen gelden. Zo mag maar een derde van de zaal gevuld zijn en moeten ze net als bioscopen om 22:00 dicht. “Voor ons zit de winst in dat we weer mensen kunnen verwelkomen. Financieel is het wel lastig. We hebben onze voorstellingen wel een uur moeten vervroegen, maar een concert met zitplaatsen kan eigenlijk niet, dus voor bijvoorbeeld concertzalen is het veel lastiger.”