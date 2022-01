Crowdfundingsactie om Muniz Dekker te herenigen met zijn biologische familie

nieuws

Muniz Dekker tijdens zijn zoektocht naar zijn biologische familie. Foto: eigen foto

In Ten Boer is afgelopen week een crowdfundingsactie gestart om Muniz Dekker te herenigen met zijn biologische familie.

Inmiddels is er ruim 750 euro opgehaald van de beoogde 5.000 euro. Met het geld moet de reis en het verblijf bekostigt gaan worden die de 29-jarige Muniz gaat herenigen met zijn biologische familie, en om de zoektocht naar zijn nog vermiste broertje te vervolgen. De zoektocht naar zijn biologische familie startte in het voorjaar van 2021. 27 Jaar geleden is Muniz ter adoptie afgestaan vanuit Brazilië, en kwam terecht in Eenrum. Inmiddels weet hij wie zijn biologische moeder is, en hoe oud hij werkelijk is. Ook ontdekte hij dat hij twee zussen heeft die ook ter adoptie zijn afgestaan en in Nederland wonen.

Muniz is blij dat het gelukt is om zo dichtbij te komen in zijn zoektocht. Helaas door tegenslagen is het onmogelijk om de reis zelfstandig te financieren. Meer informatie over de crowdfundingsactie is te vinden op deze pagina.