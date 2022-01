Competities in amateurvoetbal uitgespeeld inclusief nacompetities

sport

Foto Andor Heij: GVAV Rapiditas - Gruno

De competities voor standaardelftallen in het amateurvoetbal worden volledig uitgespeeld, inclusief de nacompetities. Dat heeft de KNVB besloten. Vanwege de coronapandemie lagen de competities enkele weken stil.

De voetbalbond overwoog eerst om de nacompetities voor promotie en degradatie te schrappen om meer speeldagen te hebben om de reguliere competities uit te spelen.

“Het gekozen scenario is echter positief ingestoken waarbij bewust een risico wordt genomen, net zoals in de andere sectoren in de samenleving gebeurt”, schrijft de KNVB. “Bij nieuwe of onvoorziene ontwikkelingen die het beoogde verloop van de competities in gevaar brengen, kan het bestuur alsnog ingrijpen”.

De clubs mogen slechts één keer uitstel aanvragen als de selectie door veel coronabesmettingen is getroffen. Een tweede aanvraag wordt door de KNVB beoordeeld. Voor de laatste vier speelrondes is het niet mogelijk uitstel te krijgen.

Om andere afgelastingen te voorkomen moet een club verplicht uitwijken naar kunstgras als het natuurgras onbespeelbaar is. Wanneer er in de avond ingehaald wordt en een club geen lichtinstallatie heeft moet er uitgeweken worden naar de tegenstander of naar een naburige club.

Eerder deze week besloot de KNVB wel de districtsbeker te schrappen om meer ruimte te hebben op de speeldagenkalender.

De competities in de zogeheten A categorie worden volgend weekeinde hervat. Komend weekeinde spelen de lagere elftallen in de categorie B al.