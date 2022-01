Competities amateurvoetbal worden waarschijnlijk weer hervat

Amateurvoetbalclubs staan te popelen om weer te gaan voetballen in competitieverband. De KNVB zal daar waarschijnlijk na de coronapersconferentie van dinsdagavond groen licht voor geven.

De competities lagen al sinds eind november stil. Na vandaag worden die dus waarschijnlijk weer hervat. Bij de clubs snakt men er naar om weer te gaan voetballen, zo ook trainer van CVV Oranje Nassau Erwin Heerlijn. “Een derde keer de lockdown in, aangepast trainen of helemaal niet trainen. Daar ben je op den duur wel een keer klaar mee”.

Het geduld is flink op de proef gesteld zo ook bij bestuurslid van PKC’83 Robert Groninger. “We zitten eigenlijk al vanaf december in de wachtkamer te wachten tot we weer los kunnen gaan”.

Hoe en wanneer de competities hervat worden is tot nu toe nog onduidelijk.