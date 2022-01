Code geel door storm Corrie voorbij voor Groningen

nieuws

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

Hoewel de rest van Nederland maandagochtend te maken had met zwaar stormachtig weer, begon de dag voor Groningen relatief rustig. De provincie ligt precies in het oog van de storm, waardoor het weer in Groningen relatief rustig is.

Het KNMI voorspelde in eerste instantie voor Groningen nog zware windstoten van 75-100 kilometer per uur. Maar rond 11.00 uit werd deze voorspelling bijgesteld. De wind in Groningen kende enige tijd uitschieters naar windkracht 5, maar daalde snel naar rustiger weer (windkracht 2 tot 3).

Later op maandag meer wind

“Bij ons in de provincie is het rustig in de windschaduw van de depressiekern”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Maandagmiddag kent geleidelijk aan toenemende wind naar kracht 5 tot 6. Naast eerst af en toe zon gaan er vanmiddag ook een paar buien vallen met kans op zware windstoten, maar al met al lijkt het iets minder zwaar uit te pakken dan voorbije zaterdagmiddag. De storm gaat, vooral in de namiddag, geleidelijk aan luwen.”