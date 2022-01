ChristenUnie: ‘Gemeente heeft meer zicht nodig op minderjarige jongens in de prostitutie’

nieuws

Foto: Myriams-Fotos via Pixabay.com

Er is totaal geen zicht op minderjarige jongens in de prostitutie, zo blijkt uit een vorige maand verschenen onderzoek. Dat baart de raadsfractie van de ChristenUnie zorgen en de fractie stelt daarom vragen aan het gemeentebestuur over deze problematiek.

De ChristenUnie wil graag weten wat de gemeente kan doen om meer zicht te krijgen op jongensprostitutie. “Dit is een thema waar je nauwelijks iets over hoort, terwijl er ontzettend veel schaamte en leed achter schuilgaat”, aldus CU-fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Wij willen oog hebben voor jongens die slachtoffer worden van uitbuiting en misbruik in de prostitutie, juist omdat ze vaak onzichtbaar zijn.”

De ChristenUnie-fractie wil weten of de gemeente kansen ziet om slachtoffers van seksuele uitbuiting doelgericht te helpen. Met name bij jongeren zonder stabiele woonplek denkt de ChristenUnie dat bewustwording en training bij hulpverleners, zoals dat eerder werd gevraagd voor hotelmedewerkers in de gemeente, kan helpen bij het voorkomen en terugdringen van seksuele uitbuiting.