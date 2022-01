Chris Garrit: “Laat de fakkeltocht het begin zijn van meer ludieke acties, Den Haag; tot hier en niet verder”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De enorme belangstelling voor de fakkeltocht zaterdagavond in de Groningse binnenstad moet volgens oud-nachtburgemeester Chris Garrit een markeerpunt worden van tot hier en niet verder. Dat zegt Garrit zondag.

De oud-nachtburgemeester was samen met de Groninger Bodem Beweging, het Gasberaad en SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman de initiatiefnemer van de fakkelactie. Aanleiding voor de fakkeltocht zijn de recente ontwikkelingen in Groningen. Vorige week maakte de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok (VVD) bekend dat de gaswinning in Groningen dit jaar verdubbeld gaat worden. Maandag volgden de beelden van lange fysieke en online wachtrijen van mensen die in aanmerking probeerden te komen voor een subsidie waarmee ze hun woning op kunnen knappen en verduurzamen.

“Tot hier en niet verder”

“De actie zaterdagavond is ontzettend goed verlopen”, vertelt Garrit. “De kracht van deze fakkeltocht was de verbondenheid. Na alle ellende van de afgelopen jaren geloven mensen er niet meer in. En dat is logisch hè? In januari 2018 is er ook een fakkeltocht georganiseerd, en sindsdien is er niks veranderd. Het is alleen maar erger geworden. Door die verbondenheid te creëren geef je het gevoel dat je niet alleen bent, dat je samen heel sterk bent. Dat is denk ik heel goed geweest. Wat mij betreft is deze fakkeltocht ook de start van meer ludieke acties die we in de toekomst gaan organiseren. Acties die netjes, respectvol en waardig zullen zijn. Maar we moeten wel duidelijk maken aan Den Haag dat het tot hier is en niet verder.”

Tekst gaat verder onder de foto

“Hulde aan iedereen die heeft meegeholpen”

Garrit looft alle mensen die een rol hebben gespeeld in de organisatie. “In vier dagen tijd zijn we van nul naar honderd gegaan. We wilden een actie organiseren maar in tijden van corona was dat een hele uitdaging. Want hoe kun je zoiets op een goede en veilige manier neerzetten? Toen we aanklopten bij de gemeente met ons plan, waren daar eerst ook wat gefronste wenkbrauwen, maar al heel snel merkten we de bereidwilligheid. Dat heeft enorm geholpen. Grote complimenten ook voor de gemeente en burgemeester Schuiling in het bijzonder. Uiteindelijk heeft iedereen meegeholpen, en dat was echt hartverwarmend. Een goed voorbeeld: zoals je weet is er op zaterdag markt op de Vismarkt. Om 17.00 uur werd de markt afgesloten. Ik heb de markt nog nooit zo snel opgebroken zien worden. Ondertussen stond een straatje verder het volledige wagenpark van de Milieudienst klaar om de Vismarkt helemaal schoon te maken. Rond 18.00 uur was alles weg en schoongemaakt. Echt hulde.”

Drie scenario’s

De oud-nachtburgemeester dook de afgelopen dagen op in verschillende interviews: “De vraag die mij het vaakst is gesteld, is hoeveel mensen gaan er komen. Niet alleen journalisten maar ook de politie en de gemeente wilden dat heel graag weten. Logisch natuurlijk. Maar we wisten het niet. We hadden drie draaiboeken klaar liggen. Een variant waarbij er minder dan 1.500 mensen zouden komen, een scenario waarbij er tot 3.000 mensen zouden zijn, en eentje met 3.000+. In de voorbereiding hebben we altijd rekening gehouden met de laatste variant. Waarbij iedere variant zijn eigen routes en afwegingen had.”

Tekst gaat verder onder de video

Tijdens de fakkeltocht werd verschillende keren het Groningse volkslied gezongen. Video: Ben Guldenaar

“Het was heel gezellig, ordentelijk en sereen”

De politie telde uiteindelijk ruim 10.000 mensen. “Direct na 19.00 uur wierp ik een blik over de Vismarkt, en toen dacht ik, het valt nog mee. Maar om 19.30 uur was het helemaal vol. Het werd ook zo vol dat we om 19.50 uur de stoet in beweging hebben gebracht.” De fakkeltocht was volgens Garrit heel bijzonder. “Het was heel ordentelijk, heel gezellig en sereen. Het is ook zonder incidenten verlopen. Onderweg werden er diverse keren leuzen gescandeerd en werd het Groningse volkslied gezongen.”

Spanningen in de samenleving gecreëerd door Den Haag

Maar denkt Garrit dat deze actie de politici in Den Haag nu op het pluche heeft laten trillen. “Het doel van deze actie, ik zei dat al, was verbondenheid creëren. Er leven zoveel emoties en spanningen, het is belangrijk dat we er samen staan. Niemand staat alleen. En dat is nodig hè? Vorige week was ik met Sandra Beckerman in Loppersum. Daar raakten we in gesprek met een mevrouw die boos was op haar buurman. Wat bleek. Haar buurman had geld gekregen om de woning, na de aardbevingen, op te knappen. Terwijl zij geen geld had gekregen. Dan hebben we het dus over spanningen tussen twee mensen die al jarenlang naast elkaar wonen, gecreëerd door Den Haag.”

“Ik verwacht geen actie vanuit Den Haag”

“Ik verwacht naar aanleiding van deze fakkeltocht geen actie van Den Haag. Afgelopen week werd bekend dat Den Haag 250 miljoen euro beschikbaar stelt. Geld dat beschikbaar wordt gesteld nadat ze het eerst zelf helemaal verprutst hebben. Geld dat ons eigen geld is. We moeten naar een systeem waar heel Groningen mee geholpen wordt. We moeten nu echt zeggen, tot zover, en niet verder.”