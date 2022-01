CDA roept aankomend staatssecretaris Mijnbouw op het matje over extra gaswinning

nieuws

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Als het aan de Statenfractie van het CDA in de provincie Groningen ligt, komt Henk Vijlbrief (de kersverse staatssecretaris voor Mijnbouw in het nieuwe kabinet), eind januari naar Groningen om hoogstpersoonlijk uit te leggen hoe hij de belofte om de gaswinning te stoppen wil nakomen. Dat laat de fractie donderdagavond weten, als reactie op de beslissing van demissionair minister Blok om de gaswinning uit Groningen dit jaar te verdubbelen.

“Het jaar dat beloofd was het einde van een lijdensmarathon te zijn dreigt nu een doorstart van ellende te worden” aldus CDA-fractievoorzitter Robert de Wit. “Na een lange periode van uitzichtloosheid zou dit kalenderjaar hét jaar worden waarin de gaskraan zou worden dichtgedraaid. Het einde van een tijdperk dat zichtbare en onzichtbare scheuren heeft aangebracht in de Groningse samenleving. In plaats van die belofte lijkt nu een nieuwe nachtmerrie aanstaande.”

Ook het provinciebestuur moet direct actie ondernemen, zo stelt de CDA-Statenfractie. Het College van Gedeputeerden moet, als het aan het CDA ligt, direct een verzoek aan het aanstaande kabinet Rutte IV doen om alles in het werk te stellen om de gaswinning in 2022 stop te zetten en deze niet te verdubbelen en opnieuw te verhogen. Daarnaast wil de fractie weten welke gevolgen het verdubbelen van de gaswinning in 2022 heeft op de versterkingsoperatie.

Een van de redenen voor het besluit van Blok is een tekort aan adequaat aardgas in Duitsland, door vertraging in de ombouw van installaties en energiebesparingen die te weinig opleveren. De CDA-fractie vreest dan ook dat, met de beslissing van Blok, het hek nu van de dam is als ook andere landen gastekorten hebben door ombouw van installaties.De fractie wil daarom weten of er enige vorm van twijfel bestaat over de voortgang van de ombouw van gasinstallaties in België, Frankrijk en andere landen.