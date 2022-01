CDA: ‘Geef Groningse vrijwilligers een maatschappelijke parkeervergunning’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen moeten onderzoeken of vrijwilligers een maatschappelijke parkeervergunning kunnen ontvangen. Dat wil de raadsfractie van het CDA.

Het CDA komt met het voorstel omdat het de afgelopen maanden veel signalen kreeg dat er in Groningen behoefte is aan maatschappelijke parkeervergunning. Onder meer de Luisterlijn en de Reddingsbrigade zouden bij de fractie hebben aangeklopt. Een deel van de vrijwilligers van deze organisaties is op leeftijd. Volgens het CDA hebben zij een auto nodig om zich te kunnen verplaatsen en maken daardoor veel parkeerkosten.

Als het aan het CDA ligt, wordt de speciale parkeervergunning zo snel mogelijk ingevoerd, omdat het aantal plekken waar betaald moet worden om te parkeren snel toeneemt in de Stad.

“Het gebied voor betaald parkeren wordt de laatste jaren fors uitgebreid, helaas niet altijd met draagvlak van de omwonenden en betreffende organisaties. Naast dat het mensen raakt in hun portemonnee, zet het ook het vrijwilligerswerk onder druk”, aldus raadslid Herman Pieter Ubbens. “Wij vinden het dan ook belangrijk dat je als gemeente achter deze mensen gaat staan. Hoge parkeerkosten kunnen het werk van bijvoorbeeld mantelzorgers belemmeren. Door een maatschappelijke parkeervergunning aan deze mensen te verlenen, zorg je voor een oplossing van dit probleem en maak je vrijwilligerswerk laagdrempeliger”.