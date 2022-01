Carlos Bril moet raadszetel(s) voor Partij voor de Zuinigheid binnenhalen

nieuws

Foto via Partij voor de Zuinigheid

Niet voorzitter en oprichter Ronald Kaatee, maar Carlos Bril gaat de kieslijst voor de Partij voor de Zuinigheid aanvoeren tijdens de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe partij. Dat maakte de partij dinsdagochtend bekend.

Bril, masterstudent theoretische natuurkunde aan de RUG, moet de fractie een plek in de gemeenteraad gaan bezorgen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. In eerste instantie was partijvoorzitter Ronald Kaatee (oud PVV-Statenlid) de beoogde lijsttrekker. Of Kaatee alsnog een plek op de kieslijst krijgt, is nog niet bekendgemaakt.

De nieuwe partij maakte ook haar volledige verkiezingsprogramma wereldkundig. De partij is voor de energietransitie, maar tegen windturbines. Daarnaast moet het historische stadshart van Groningen behouden blijven en wil de partij de komende tijd geen stijging van gemeentelijke lasten. Een opvallend punt is dat de Partij van de Zuinigheid wil dat Haren weer een zelfstandige gemeente wordt.