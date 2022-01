Cafés in Stad openen de deuren om statement te maken: “Lang leve de vrijheid”

nieuws

In café Aan de Amstel was het zaterdagmiddag gezellig druk. Foto: Kim Boonstra

Diverse horecazaken in de stad hebben zaterdagmiddag voor enige tijd hun deuren geopend. Ze wilden daarmee een statement maken dat nog langer sluiten geen optie is.

“Ik was hier rond 13.00 uur aanwezig”, vertelt Kim Boonstra van café Aan de Amstel. “Om 14.00 uur zat de kroeg helemaal vol. Op een gegeven moment was het ook zo druk dat ik de deur even op slot heb moeten doen. De reacties van de mensen waren positief. Vrijwel iedereen heeft begrip voor het statement dat ik wil maken. Het gaat zo niet langer. Er moet perspectief worden geboden.”

Toekomstige acties

Boonstra noemt het een gezellige middag. “De stemming was vrolijk en uitgelaten. Bezoekers waren duidelijk blij. En dat ervaar ik ook zo. Je ziet elkaar weer, er zijn weer gesprekken. Sociale interactie. Even na 14.00 uur heb ik een toespraakje gedaan, waarbij ik ook heb aangegeven dat we het hier bij moeten laten. Kijk, je kunt door gaan, maar aan een dikke bekeuring heb ik helemaal niets. Wel ben ik aan het nadenken over komende acties. Want ik laat het er niet bij zitten. Lang leve de vrijheid.”

Wadapartja: “We willen laten zien dat we gezellig open kunnen”

Ook in de Poelestraat waren verschillende horecagelegenheden open. Zij hadden hun terrassen opgebouwd waar mensen een drankje konden drinken. Ook Wadapartja op de Zuiderhaven had de deuren geopend. “Wat we vandaag doen mag officieel niet, maar wij hebben besloten om de zaak toch open te gooien uit protest. En daar is veel animo voor”, vertelt Gezinus Winters van Wadapartja. Winters is ook niet bang voor consequenties. “Ik weet niet waar Schuiling (burgemeester, red.) uit hangt. Stadstoezicht is misschien al onderweg, maar ik ben daar niet bang voor. Met deze actie willen we laten zien dat we gezellig open kunnen.”

“Steun uit de maatschappij”

Vrijdagavond vond er een coronapersconferentie van het kabinet plaats waarbij werd uitgelegd dat de horeca voorlopig niet open kan. “Voor ons voelt gesloten zijn niet goed met de redenen die door het kabinet aangevoerd zijn. Met deze actie hoop ik te bereiken dat er steun komt vanuit de maatschappij. Dat mensen zeggen dat ze er op uit willen, dat ze willen genieten van de horeca. Maar ook van de cultuur en de evenementensector. Dat we weer mogen leven.” Volgens Winters zijn de gasten blij verrast dat men open is. “Men gedraagt zich als gezellige gasten.”