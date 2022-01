Bushaltes in binnenstad vervallen wegens fakkeltocht

nieuws

Foto Andor Heij

Vanwege de fakkeltocht die zaterdagavond wordt gehouden in de binnenstad vervallen diverse bushaltes. Dat laat vervoersbedrijf Qbuzz weten.

Vanaf 20.00 uur worden de bushaltes Hereplein, Zuiderdiep en Schuitendiep niet meer bediend. De halte UMCG Hoofdingang komt deels te vervallen. Buslijnen 1, 5, 6, 10, 61, 65, 76 en 178 rijden aangepaste routes. Qbuzz adviseert om gebruik te maken van de bushaltes op het Hoofdstation. Voor bepaalde lijnen kan er gebruik worden gemaakt van de halte op de Professor Rankestraat. Een volledig overzicht van de lijnen en de omleidingen is te vinden op deze website.

Vanaf 23.30 uur worden de bushaltes in de binnenstad weer bediend. In de binnenstad vindt zaterdagavond een grote fakkeltocht plaats naar aanleiding van het nieuws dat het kabinet de gaswinning in het Groningenveld wil verdubbelen en de mensonterende toestanden afgelopen maandag bij het tweede deel van de subsidieronde. Bij de fakkeltocht worden duizenden mensen verwacht.