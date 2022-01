‘Burgers moeten meer betrokken worden bij het ontwerp van nieuwe bouwprojecten’

De Partij van de Zuinigheid wil dat burgers bij toekomstige bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld een eventuele nieuwe Oosterpoort, meer betrokken worden bij het ontwerp van zo’n bouwproject.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 steeds dichterbij komen, beginnen ook de campagnes van de politieke partijen langzaamaan op gang te komen. De Partij van de Zuinigheid heeft een extra uitdaging. Zij zijn nog helemaal nieuw en moeten hun naam en reputatie dus nog vanaf de grond opbouwen. Één van de belangrijkste onderwerpen van het verkiezingsprogramma gaat over het aanvliegen van bouwprojecten. Burgers zouden meer en beter betrokken moeten worden bij hoe gebouwen er in hun buurt en omgeving uit komen te zien. “We willen een bredere volksraadpleging bij nieuwe projecten,” vertelt lijsttrekker Carlos Bril

Ook vind de partij dat de gebouwen beter binnen de al bestaande bouw moet passen. “Een voorbeeld is het Groninger Forum, waar er gekozen kon worden tussen zes ontwerpen die allemaal modernistisch waren. Het winnende ontwerp had maar een kwart van de stemmen. Bij bijvoorbeeld de gebouwen om het Goudkantoor op het Waagplein heen was 80% voor de plannen van de bebouwing,” aldus Bril.