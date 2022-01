Burgemeester ’tevreden’ na relatief rustige jaarwisseling in gemeente

nieuws

Omdat grote ongeregeldheden uitbleven en de schade in de gemeente beperkt bleef, kijkt Koen Schuiling tevreden terug op de afgelopen jaarwisseling. Dat liet de burgemeester zaterdagavond weten aan het Dagblad van het Noorden.

Volgens Schuiling hebben de preventieve maatregelen die de gemeente in de afgelopen weken nam, waaronder extra cameratoezicht en het gebruik van helikopters om brandhaarden te vinden. Ook is Schuiling blij met de manier waarop de politie ‘rugdekking’ gaf aan hulpverleners.

Over lessen voor volgende jaarwisselingen doet Schuiling nog geen uitspraken. De gemeente gaat nog een uitgebreidere evaluatie houden over de jaarwisseling, waarin ook wordt bekeken of en hoeveel schade aan gemeentelijke eigendommen (waaronder het wegdek) is aangericht.

