Burgemeester gooit portiekflat in Paddepoel drie maanden op slot na vondst hennepkwekerij

nieuws

Foto: Kevin van der Laan

Burgemeester Koen Schuiling heeft een woning aan de Lierstraat in Paddepoel voor drie maanden gesloten, op grond van de Opiumwet.

De sluiting van het pand ging maandagochtend in, aldus woordvoerder Hans Coenraads. De bewoner van de portiekwoning tekende, na zijn aanhouding in verband met een hennepkwekerij in het appartement, bezwaar aan tegen de sluiting van de woning. Die procedure is nu afgerond, waardoor de woning alsnog kon worden gesloten.

Agenten ontdekten de kwekerij op 12 augustus jongstleden. Volgens een wijkagent was de hennepkwekerij in werking toen de politie een inval deed in de woning. De 74 hennepplanten zijn ter plekke vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.