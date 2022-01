Burgemeester draait twee woningen op slot na beschietingen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen heeft besloten twee woningen aan de Radiumstraat en de Zandsteenlaan voor een periode van drie maanden te sluiten. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

De maatregel betekent dat in de komende drie maanden niemand in de beide woningen mag komen. “Reden voor deze maatregel is de grote impact van beide incidenten op de openbare orde in de buurt”, laat de gemeente Groningen weten. “Met de sluiting wil de burgemeester de veiligheid van bewoners en omwonenden beschermen en voorkomen dat zich de komende tijd nieuwe (schiet)incidenten voor zullen doen in deze straten.”

Elders onderdak

De bewoners van de beide woningen hebben, na overleg met de gemeente, elders onderdak gevonden. Buurtbewoners zijn via een brief geïnformeerd. De politie onderzoek beide incidenten, en deed eerder al een getuigenoproep.

Radiumstraat

De woning in de Radiumstraat is twee keer beschoten. De eerste keer was op 9 oktober. Op 12 januari was het opnieuw raak. Niemand raakte gewond. De beschieting van een woning aan de Zandsteenlaan vond afgelopen week plaats. De politie vermoedt dat er een verband is tussen beide zaken. Er wordt volop onderzoek gedaan naar de beide zaken.