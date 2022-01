Bruggen Van Starkenborghkanaal kunnen niet bediend worden door stroomstoring

Door een stroomstoring kunnen dinsdagavond verschillende bruggen over het Van Starkenborghkanaal niet bediend worden. Dat meldt Rijkswaterstaat.

“In een aantal dorpen in de gemeente Westerkwartier is sprake van een stroomstoring”, meldt Rijkswaterstaat. “Ook wij ondervinden hier hinder van. Op dit moment kan de sluis bij Gaarkeuken en kunnen de bruggen Zuidhorn en Dorkwerd niet bediend worden. Dit zorgt voor hinder voor de scheepvaart.”

Weggebruikers ondervinden geen hinder van de storing.

In een aantal dorpen in de gemeente #Westerkwartier is sprake van een stroomstoring. Ook wij ondervinden hinder van deze storing. Sluis #Gaarkeuken en de bruggen #Zuidhorn en #Dorkwerd kunnen we daardoor niet bedienen en dat zorgt voor hinder voor de scheepvaart.

— Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) January 18, 2022