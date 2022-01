Brommobiel ramt gevel kapperszaak in Haren

nieuws

Foto: Thom Paas via 112 Groningen

Een vergissing tussen het gas- en het rempedaal heeft er zaterdagmiddag voor gezorgd dat een brommobiel achteruit tegen de gevel van een kapperszaak is gereden aan de Kroonkampweg in Haren.

De aanrijding zorgde voor een kapotte ruit in de kapperszaak en veel schade aan de brommobiel. De geschrokken bestuurder werd kort gecontroleerd in een ambulance, maat hield geen groot letsel over aan het incident.

Omstanders vermoeden dat een vergissing tussen het gas en het rempedaal in het voertuig de oorzaak was van het ongeluk, maar dat is niet bevestigd door de hulpdiensten.