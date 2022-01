Broeksma over Operatie Julianaplein: ‘Kom niet met de auto naar Groningen’

nieuws

Afbeelding uit video Groningen Bereikbaar

“Je gaat er heel veel last van krijgen en het gaat veel langer duren dan je gewend bent.” Dat is de boodschap die wethouder Philip Broekma meegeeft aan autogebruikers die tijdens ‘Operatie Julianaplein’ toch gebruik willen blijven maken van hun vervoermiddel.

Tijdens de megaklus is het volgens Broeksma onmogelijk om ongehinderd naar de Stad te komen vanuit zuidelijke en oostelijker richting. “Drie maanden, dertien weken lang is er grote verkeershinder in de Stad en daarbuiten. Ook als je in de stad woont en je gaat met de auto naar de sportschool of je werk, je gaat hier heel veel last van krijgen en het gaat langer duren dan je gewend bent.”

Voor zowel Stadjers als voor mensen die van buitenaf de Stad in willen, heeft Broeksma dan ook een duidelijke boodschap: “Pak het openbaar vervoer of pak de fiets en moet je toch met de auto, kies er dan voor om buiten de spits te rijden of om bij een P+R te gaan staan.”

De wethouder deed zijn uitspraken in een video voor Groningen Bereikbaar. Deze is hieronder te zien.