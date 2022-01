Brandweer Stad assisteert bij uitslaande brand in Boerakker

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Stadse brandweer assisteert zaterdagavond bij een grote brand in Boerakker. In het dorp woedt een uitslaande brand in een schuur.

De brand werd even na 21.00 uur gemeld. “Aan de Kattenhage in Boerakker woedt een uitslaande brand in een schuur waar materialen in worden gestald”, meldt een woordvoerder van de brandweer. We hebben opgeschaald naar grote brand vanwege de opbouw van de waterwinning.” Brandweer Stad assisteert met een hoogwerker waarmee de brand van bovenaf kan worden bestreden. Brandweer Zuidhorn assisteert met haar groot watertransport waarmee bluswater vanaf een grote afstand kan worden aangevoerd.

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en om ventilatiesystemen uit te schakelen.