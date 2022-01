Brandweer rukt uit voor verbouwing in woning

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen voor een vermeende woningbrand aan de Ceramstraat in Stad. Er was geen brand en niemand is gewond geraakt.

De melding van een brand kwam rond 15.15 uur binnen, waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Er was niets aan de hand”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “In de woning vonden verbouwingswerkzaamheden plaats. Bij zulke werkzaamheden komt vaak flink wat stof vrij. Een rookmelder had hier op aangeslagen en was gaan piepen.”

De brandweer is na een controle weer teruggekeerd naar de kazerne. Op de vraag of de brandweermannen en -vrouwen niet even geholpen hebben bij de verbouwingswerkzaamheden, lacht Noordhoff: “Nee, daar zijn we niet voor.”