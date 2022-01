Brandweer rukt uit voor ‘blauwe rook’ in woning Oude Ebbingestraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer heeft maandagavond onderzoek gedaan in een woning aan de Oude Ebbingestraat waar de bewoners rook hadden ontdekt.

De melding kwam rond 21.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Omdat het om een pand gaat in de binnenstad werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “De bewoners hadden in een woonvertrek rook geconstateerd”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Ze hadden het over blauwe rook. Na het bellen van de brandweer zijn de bewoners direct naar buiten gegaan.”

“Toen wij ter plaatse kwamen roken we inderdaad ook een brandgeur, maar we hebben niets kunnen vinden. Het lijkt dus met een sisser af te lopen. Inmiddels is de eerste tankautospuit retour naar de kazerne, en wij doen onderzoek in de woning. Daarbij doen we onder andere onderzoek met onze warmtebeeldcamera.” Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat de brandweer rond 21.30 uur terugkeerde naar de kazerne.