Brandweer rukt opnieuw uit voor gaslucht in Zorgpost Helpman

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagmiddag opnieuw in actie komen voor een vermeende gaslucht in de Zorgpost aan de Chopinlaan in de wijk Helpman.

Rond het middaguur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een gaslekkage waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Zaterdag werd eveneens een gaslucht geroken in het gebouw. “Toen wij vanmiddag het gebouw binnenstapten roken wij een gasgeur”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Onze meetapparatuur gaf echter geen alarm. Nu laat onze viergasmeter ook alleen van zich horen wanneer er sprake is van hoge concentraties. Daarom hebben we Enexis ter plaatse laten komen. De monteurs van Enexis beschikken over hele nauwkeurige meetapparatuur. Zelfs als je niks kunt ruiken, kan hun meetapparatuur een gaslek detecteren.”

Brandweerlieden hebben in het gebouw uit voorzorg een aantal apparaten afgekoppeld van het gas. “De gaslucht was daarna verdwenen. Maar wat het precies is, en wat de oorzaak is, dat is echt een vraag die Enexis door onderzoek zal moeten beantwoorden. De situatie is in ieder geval nu veilig.”