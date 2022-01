Brandweer rukt binnen kwartier twee keer uit voor gaslucht in Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De Groninger brandweer moest donderdagavond binnen een kwartier twee keer uitrukken naar verschillende woningen in de Stad. Bij beide woningen werd een gaslucht geroken.

Kort voor 18.30 uur werd er een gaslucht geroken aan de Van Swinderenstraat in de Korrewegwijk. Terwijl brandweerlieden hier op zoek waren naar een mogelijk gaslek, werd er ook vanaf de Bedumerweg een melding gedaan over een gaslucht. Gelukkig was de brandweer ook hier snel ter plaatse.

Beide incidenten bleken vals alarm. De oorzaak van de gaslucht aan de Van Swinderenstraat is niet bekend, maar waarschijnlijk heeft smeulend plastic de vreemde lucht aan de Bedumerweg veroorzaakt.