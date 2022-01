Brandweer in actie nadat medewerkers zorgpost gaslucht ruiken

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen aan de Chopinlaan in de wijk Helpman nadat medewerkers van een zorgpost op de begane grond een gaslucht roken. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een vreemde lucht kwam rond 14.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Brandweerlieden hebben in het pand metingen verricht”, vertelt Wind. “Daarbij hebben ze echter niets aangetroffen. Uit voorzorg is ook energiebedrijf Enexis opgeroepen. Zij hebben na enige tijd het onderzoek van de brandweer overgenomen. Enexis beschikt over nauwkeurige apparatuur om gaslekkages mee op te sporen.”

Voor zover bekend is er niets aangetroffen. De brandweer kon binnen een half uur terugkeren naar de kazerne. Het gebouw hoefde niet ontruimd te worden.