Brand bij gezondheidsinstelling Cosis aan Kornalijnlaan snel onder controle

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij gezondheidsinstelling Cosis aan de Kornalijnlaan in Stad heeft woensdag aan het einde van de middag korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur binnen. “Volgens de eerste berichten woedt er een brand op de zolder van het complex”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. Op zolder bleek er brand te zijn ontstaan in een verwarmingsketel. De brand kon snel onder controle worden gebracht. “In het pand verbleven op het moment van het uitbreken van de brand 24 cliënten en begeleiders. Zij zijn opgevangen in een ander gedeelte van het complex.” In het pand aan de Kornalijnlaan wonen mensen met een verstandelijke en psychische beperking. Ook vindt er dagbesteding plaats.

Rond 18.00 uur laat de brandweer weten dat de brand onder controle is. Voor de bewoners wordt vervangende woonruimte gezocht omdat door de brand de elektriciteit niet meer werkt. Stichting Salvage komt ter plaatse voor de afhandeling van de schade.