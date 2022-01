Brabantse politie zoekt cybercrimineel die geld opnam in Stad

nieuws

Schermafbeeldingen via Politie Noord-Brabant.

De politie in Noord-Brabant is een zoekactie gestart naar meerdere cybercriminelen in een zogenaamde ‘spoofing’-zaak. Eén van de gezochte mannen nam geld op bij een casino in Groningen.

Naast pintransacties bij het Groningse casino werden ook geldbedragen opgenomen bij een flappentap in Etten-Leur.

De mannen vormen gezamenlijk een groep internetcriminelen, die software op computers installeerden van vreemden. Zo konden ze live meekijken op de computer van deze slachtoffers. Ze gaven de slachtoffers tegelijkertijd via de telefoon opdrachten, om op deze manier persoonlijke gegevens (waaronder bankgegevens) konden buitmaken.

Mensen die meer informatie hebben over deze zaak of één van de twee mannen herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het speciale online tipformulier voor deze zaak.