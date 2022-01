Blijdschap op de voetbalvelden: “En dat je dan gelijk met 11-3 wint is prachtig”

nieuws

Blijdschap bij de voetballers van jo 10-1 nadat Bedum met ruime cijfers werd verslagen. Foto: Tymen Boon

Juichende voetballers en goed gemutste ouders langs de zijlijn. Op de voetbalvelden van Velocitas 1897 wordt zaterdag weer gevoetbald.

“We hebben vandaag twaalf wedstrijden op het programma staan. Drie wedstrijden konden helaas niet doorgaan”, vertelt Daphne van de voetbalvereniging. “Als ik zo om mij heen kijk dan zie ik vooral de blijdschap en het enthousiasme. Het publiek mag weer langs de kant staan, er wordt weer competitie gevoetbald en we mogen de kantine weer open hebben. We gaan er vandaag ook een leuke dag van maken en we houden de kantine tot 22.00 uur open houden.”

“Ze zijn enthousiast en gemotiveerd”

Door de coronamaatregelen lag het voetbal de afgelopen periode grotendeels stil. Getraind werd er wel, maar er mocht geen competitie gespeeld worden. Ook de kantine moest haar deuren dichthouden. Eén van de elftallen die zaterdagochtend als eerste aan mocht treden was jo 10-1. “Dit is super gaaf”, vertelt teammanager Maarten van Wieringen. “De afgelopen weken hebben we het ritme er in gehouden door te blijven trainen, maar nu kan er weer echt gespeeld worden. Dat is echt feest. Dat merk je ook. De jongens zijn enthousiast en heel erg gemotiveerd. Kijk, trainen is leuk. Maar uiteindelijk gaat het om de competitie, daar doe je het voor.”

Kantine

Voor het jeugdelftal was het ook een succesvolle zaterdagochtend: “We moesten het opnemen tegen Bedum. Uiteindelijk werd het 11-3, en dat is een prachtig resultaat. We hebben mooi aanvallend voetbal kunnen laten zien. Ik ben in ieder geval erg blij.” Ook Daphne is dat, terwijl op de achtergrond een gezellig geroezemoes klinkt: “Hier in de kantine zitten verschillende vaders en moeders aan een kopje warm drinken. Het is prachtig om weer te kunnen doen wat we zo graag doen.”