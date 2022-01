“Blijdschap om weer publiek te mogen ontvangen in ons museum”

nieuws

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Blijdschap dinsdagavond bij directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. Het museum mag vanaf woensdag de deuren weer openen voor het publiek.

Het nieuws werd dinsdagavond bekendgemaakt door premier Mark Rutte (VVD) en gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) op een coronapersconferentie. Wel gelden er voor musea verschillende aanvullende maatregelen. Zo geldt er een maximum van één bezoeker per vijf vierkante meter, tot een maximum van 1.250 personen.

Groninger Museum: “Woensdag om 10.00 uur gaan de deuren open”

“We zijn heel blij”, reageert directeur Andreas Blühm. “Aanvankelijk dachten we dat de versoepelingen vanaf het aanstaande weekend zouden gaan gelden, maar het is een mooie verrassing dat we morgen de deuren al weer mogen openen. Hoewel, verrassing. Er was de afgelopen dagen natuurlijk al van alles uitgelekt, waardoor we er op konden anticiperen. Zo hebben we het personeelsrooster voor morgen rond, en zijn ook andere zaken geregeld. Dus morgen om 10.00 uur gaan we de deuren openen, en daar hebben we veel zin in.”

Graffiti

Toch gelden er aanvullende maatregelen. “Dat is voor ons geen probleem. Eigenlijk is de situatie niet anders dan voor de harde lockdown. Eigenlijk zijn we er ook al wat aan gewend. En natuurlijk hopen we dat we ook heel snel afscheid kunnen gaan nemen van mondkapjes en andere regels.” Volgens Blühm hebben mensen ook een goede reden om een bezoek te brengen aan het museum. “Tot en met zondag 6 februari hebben we een tentoonstelling over graffiti. We waren bang dat deze tentoonstelling als een nachtkaars uit zou gaan, maar gelukkig kunnen mensen nu nog een bezoek brengen. Dus absoluut blijdschap, maar tegelijkertijd leven we wel mee met alle andere sectoren waar nog niet alles mogelijk is.”