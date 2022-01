“Blij met OMT-advies, maar het duurt een week voor we het restaurant helemaal hebben draaien”

nieuws

Foto: restaurant Bisque

Blijdschap bij restaurant Bisque aan de Verlengde Hereweg. Zaterdagmiddag bleek uit OMT-advies dat zij adviseren dat de horeca weer onder strenge voorwaarden open mag. Hoogstwaarschijnlijk neemt het kabinet het advies over.

“Wij zijn er klaar voor”, vertelt Jan Gaastra van het restaurant. “Ik hoorde vanmiddag het nieuws en dat is toch wel met enig gejuich ontvangen. Wel heb ik begrepen uit het advies dat we tot uiterlijk 20.00 uur open mogen zijn. Maar dat er versoepelingen aan lijken te komen, dat is gewoon geweldig nieuws.”

“We zullen de komende dagen hard moeten werken”

Het kabinet heeft laten weten tot dinsdag geen uitspraken te zullen doen. Maakt dat het voor een restaurant niet lastig als dinsdag blijkt dat men woensdag open mag? “We zijn nu al met de basis bezig om die voor elkaar te krijgen. Kijk, het personeel heb ik. Dat staat op een vaste loonlijst. En eerlijk is eerlijk, we hebben een ontzettend goed team. Maar er moeten ook andere dingen gebeuren. Er moeten producten ingekocht worden. Alles wat wij serveren, dat maken we zelf. Al met al kost het een week om een restaurant helemaal op te starten. Dus dat betekent dat er de komende dagen hard gewerkt moet worden, dat er lange dagen gemaakt moeten gaan worden.”

Afhaalmaaltijden

Restaurant Bisque werd in juli 2020 geopend. Daarvoor runde Jan samen met zijn vrouw Corry het restaurant Koriander in Drachten. “Sinds onze opening in Groningen hebben we heel wat voor de kiezen gekregen. In de herfst van 2020 de tweede lockdown, daarna allerlei verschillende maatregelen en in december de derde lockdown.” Het restaurant probeert het hoofd boven water te houden door eten te verkopen dat kan worden afgehaald. “Dat gaat ontzettend goed. Veel mensen weten ons te vinden. Zeker in november en december was het een gekkenhuis. En ik hoop dat we volgende week weer over kunnen schakelen op gasten ontvangen aan de tafeltjes.” Volgens Gaastra zijn de eerste reserveringen inmiddels ook al binnen.