Bisschop Bekkerschool wordt aangepakt, en krijgt multifunctionele gymzaal

nieuws

De katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in de wijk Paddepoel gaat verbouwd worden en krijgt een multifunctionele gymzaal. Dat heeft het gemeentebestuur woensdag bekendgemaakt.

De afgelopen tijd hebben betrokken partijen, zoals het schoolteam en de kinderopvang, gekeken hoe de school er uit moet komen te zien. De conclusie is dat de toevoeging van een multifunctionele gymzaal veel meerwaarde biedt voor de school en de wijk Paddepoel. De gymzaal wordt ook geschikt gemaakt voor onder meer wijkbijeenkomsten of als speellokaal.

Het schoolgebouw aan de Siriusstraat is inmiddels ruim vijftig jaar oud en kent diverse functionele en technische tekortkomingen. De komende tijd wordt onderzocht wat het meest kansrijk is: nieuwbouw of renovatie met een deel uitbreiding.

Voor de aanpak van de school is ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Een multifunctionele ruimte kost tussen de 1,3 en 1,8 miljoen euro. De gemeenteraad kan aangeven wat ze van de plannen van het college vindt. Als die haar fiat geeft, kan de vensterschool met gymzaal in 2024 klaar zijn.