Binnenvaartschip botst tegen Dorkwerderbrug, scheepvaartverkeer gestremd

Foto: Auke Mulder - 112groningen.nl

Een binnenvaartschip is dinsdagavond tegen de Dorkwerderbrug gebotst. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De aanvaring vond plaats rond 19.30 uur. “Het schip was onderweg van Groningen richting Gaarkeuken”, vertelt woordvoerder Baudina Schaafsma. “Door nog onbekende oorzaak heeft de stuurhut de brug geraakt. De stuurhut zit nog wel op het schip.” Volgens fotografen ter plaatse is er flink wat schade aan de stuurhut. Het is onbekend of er mensen gewond zijn geraakt.

“De schipper heeft het schip vervolgens aan kunnen meren bij de brug. Op dit moment zijn hulpdiensten ter plaatse. Wij voeren een inspectie uit aan de brug om te kijken of deze ook schade heeft opgelopen. Wegverkeer kan gewoon van de brug gebruik maken, het scheepvaartverkeer is op dit moment gestremd.” Het is onbekend hoe lang de stremming gaat duren.

Vanavond is de #Dorkwerderbrug over het #VanStarkenborghkanaal aangevaren. De stuurhut van het vrachtschip kwam tegen de onderkant van de brug. De brug wordt eerst ge├»nspecteerd. Na inspectie kan de brug weer bediend worden. — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) January 4, 2022