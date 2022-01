Bijzonder goede prognose voor kinderen na levertransplantatie

nieuws

Kinderen die in Europa een levertransplantatie ondergaan, hebben – zeker sinds de afgelopen 10 jaar – een opvallend goede prognose. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG.

De helft van al deze kinderen heeft na 31 jaar nog steeds de eerste getransplanteerde lever. De andere helft is meestal ook nog in leven, maar bij hen was een her-transplantatie nodig. De onderzoekers van het UMCG hebben meer dan 16 duizend levertransplantaties bij kinderen in Europa onderzocht. Het UMCG is in Nederland het enige levertransplantatiecentrum voor kinderen.

Volgens de onderzoekers betekent een levertransplantatie voor een kind tegenwoordig weer echt een nieuw leven. Hoogleraar Kindergeneeskunde Henkjan Verkade: “Bij een levertransplantatie van kinderen gaat het al lang niet meer om pappen en nathouden. Als kinderen een nieuwe lever krijgen, kunnen ze daarmee tot ver in hun volwassen leven doen. Het is heel gebruikelijk dat gezinnen van kinderen na een levertransplantatie daarna jaarlijks twee verjaardagen vieren: de geboortedag en de transplantatiedag.”

Het eerste jaar na transplantatie is en blijft nog steeds een periode met een kans op complicaties, vaak ten gevolge van de grote operatie die levertransplantatie nog steeds is. Patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan, moeten hun hele leven lang medicijnen slikken, bijvoorbeeld tegen afstoting. Een groot probleem is echter nog altijd het grote tekort aan donororganen. Het vinden van een lever afkomstig van een overleden donor dat geschikt is voor een kind is vaak nog extra moeilijk, doordat het orgaan niet alleen van goede kwaliteit moet zijn, maar ook moet kunnen passen in een kind.