Bijna vier procent Groningse woningen is tweede huis; gemeente in landelijke top-20

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Bijna vier procent van alle woningen in de gemeente Groningen is een tweede huis voor de eigenaar. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer, op basis van Kadasterdata. Daarmee staat Groningen in de top-20 van Nederlandse gemeentes.

Deze ’tweede woningen’ zijn geen vakantiehuisjes (bijvoorbeeld op recreatieparken) maar ‘gewone woningen’ met een woonbestemming. Maar de huizen worden soms wel gebruikt voor dit doel. In Groningen worden de meeste ’tweede woningen’ gebruikt voor verhuur of voor het gebruik door kinderen van de eigenaren.

Schiermonnikoog voert de top-20 van gemeentes met de meeste tweede woningen aan. Daar is 9,4 van alle huizen een tweede woning. De gemeente Groningen staat op plek 18, tussen Texel (3.8 procent) en Putten (3.7 procent).