“Bijna alle kaarten voor EK Futsal binnen enkele uren uitverkocht”

De kaarten voor het EK Futsal zijn nagenoeg allemaal uitverkocht. Dat laat de organisatie weten.

Woensdagochtend startte de pre-sale voor mensen die in een eerder stadium al tickets hadden gekocht voor het EK maar daarna moesten worden teleurgesteld. Binnen enkele uren waren een groot aantal wedstrijden al volledig uitverkocht. Het gaat onder meer om de wedstrijden die vrijdag in Groningen gespeeld worden. Ook de wedstrijd in Amsterdam waarbij Nederland het tegen Servië opneemt is uitverkocht. Hetzelfde geldt voor de halve finale en finale. Mochten er donderdagmiddag om 12.00 uur nog kaarten beschikbaar zijn, dan worden deze aangeboden via de vrije verkoop.

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat er weer publiek welkom is bij sportwedstrijden. Wel gelden er aanvullende maatregelen. Woensdag waren er bij de wedstrijden in MartiniPlaza tientallen kinderen aanwezig die door de organisatie waren uitgenodigd om op de tribunes plaats te nemen.