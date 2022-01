Bewoners Ten Boer geven handtekeningen aan wethouder: “We willen gelijke behandeling”

Bewoners van de Ommelanderstraat in Ten Boer zijn maandag in gesprek gegaan met wethouder Roeland van der Schaaf. De bewoners vinden dat ze niet gelijk behandeld worden.

Een deel van de woningen in de straat wordt namelijk gesloopt en opnieuw gebouwd ter compensatie van de aardbevingsschade. Maar de huizen van de actievoerende bewoners niet. Daar zijn ze het niet mee eens. “De anderen worden in principe wel goed behandeld,” vertelt Robin Pool. “Zij krijgen allemaal een nieuwe woning. Wij vinden dat wij dat eigenlijk ook horen te krijgen. Tot nu toe is dat nog niet aan de orde. Wij hopen door middel van handtekeningen die we hebben verzameld, in ons gelijk gesteld te worden.”

Na het gesprek hadden de bewoners meer vertrouwen in de gemeente. “Ik ben heel blij dat ze ons te woord hebben gestaan. Ik hoop dat ze er echt wat mee gaan doen. Ze hebben beloofd in gesprek te gaan en dat ze ons binnen twee weken uitsluitsel geven over wat er nu met ons gaat gebeuren. Gaan ze ons tegemoet komen of gaat er niets gebeuren? Dat is afwachten. We hebben wel het gevoel dat we serieus genomen zijn, dus we hopen op een uitkomst die ons in ons recht zet.”