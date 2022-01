Bewoners in Stad houden hun hart vast voor afsluiting Julianaplein: “Het was nu al druk, heel druk”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Nog ruim tien dagen en dan begint operatie Julianaplein. Dit weekend kon de stad al voorzichtig kennismaken welke consequenties wegafsluitingen hebben.

In de Villabuurt zijn bewoners niet blij. “Al het hele weekend rijden er veel auto’s door de Hondsruglaan, Kamplaan, Esserlaan en Quintuslaan om daarmee de file op de Verlengde Hereweg te omzeilen”, schrijft een bewoonster in een e-mail aan de redactie van OOG Tv. “De wegafsluiting van de A28 is nu in het weekend, maar straks bij de afsluiting van het Julianaplein gaat dit maanden duren. Het vervelende is dat er geen maatregelen worden genomen om de overlast te beperken. Dat vind ik erg jammer voor dit normaal zo rustige buurtje.”

Helpman: “Op zaterdag was het erg druk”

Kijken we iets noordelijker dan is de situatie niet veel beter. “Ik heb vooral meegekregen wat de effecten op zaterdag waren voor deze wijk. Duidelijk is dat het erg druk was op de Goeman Borgesiuslaan, Van Ketwich Verschuurlaan en De Savornin Lohmanlaan.” Aan het woord is secretaris Henk Hindriks van het wijkcomité Helpman. “Bewoners aan deze straten houden ook hun hart vast. En het is natuurlijk bizar dat het verkeer van rijkswegen door de stremming afgehandeld moet worden in woonwijken. Wijken waar volop geleefd wordt, waar kinderen naar school gaan en opa’s en oma’s een ommetje maken.”

Combinatie Herepoort: “Eenrichtingscircuit aangepast”

Dat het dit weekend druk was in Stad bevestigt ook Combinatie Herepoort. Zaterdagavond liet omgevingsmanager Bert Kramer al weten dat het erg druk was op de Hereweg en het stationsgebied. “We hebben aanpassingen proberen te verrichten door de verkeerslichten aan te passen. Dit kunnen we echter maar beperkt doen”, liet Kramer weten. Daarom werd besloten het verkeer meer te spreiden. Het eenrichtingscircuit werd aangepast. Verkeer dat zondag bij Groningen Zuid vanaf de A28 kwam, kon behalve rechtsaf ook linksaf. De problemen in de wijken werden echter vertekend door secundaire effecten. Door problemen bij de Gasunie was ook de zuidelijke ringweg deels dicht.

“Al ruim een jaar in gesprek met de gemeente”

Terug naar de wijk Helpman. “We zijn al ruim een jaar in gesprek met de gemeente om de situatie in de Goeman Borgesiuslaan en de Savornin Lohmanlaan aan te passen. Dit zijn al wegen waar een maximumsnelheid geldt van dertig kilometer per uur, maar ze zijn nog niet zo ingericht. Alleen de Savornin is nu een beetje aangepast. Daarnaast willen we heel graag dat er een knip wordt gemaakt in de Goeman Borgesiuslaan zodat het voor doorgaand verkeer moeilijker wordt, maar zolang de operatie ring zuid in volle gang is, zal dit weinig kans maken verwachten wij.”

Brandbrief

Hindriks kijkt met argusogen naar de komende periode. “Het verkeer moet omgeleid worden. Aanpak Ring Zuid wil de komende jaren heel veel verkeer door onze wijk jagen. Dus het knippen van de Goeman Borgesiuslaan zal voorlopig wel een utopie blijven. Daarnaast zijn we bang dat door het instellen van eenrichtingsverkeer de snelheid op deze wegen flink wordt opgevoerd, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Niet voor niks hebben bewoners een brandbrief gestuurd in de richting van de gemeenteraad.”

Laanhuizen lastig bereikbaar

Kijken we iets meer westelijk dan wordt ook daar geklaagd. Zo was het zondag druk op de Paterswoldseweg en Peizerweg. “Het wordt weer eens pijnlijk duidelijk dat Laanhuizen een uitgang mist aan de ringzijde van de wijk”, laat het wijkcomité weten. “De enige ingang aan de Verzetsstrijderslaan – Paterswoldseweg is in deze situatie knap lastig bereikbaar.”

Operatie Julianaplein start op 11 februari. Tot 9 mei moet autoverkeer rekening houden met ernstige hinder. Mensen worden opgeroepen om met het openbaar vervoer of op de fiets naar Stad te komen of om thuis te gaan werken.