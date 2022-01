Bewoners reageren adequaat bij schoorsteenbrand

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bewoners van een woning aan de Harkstederweg in Groningen hebben zaterdag aan het einde van de middag adequaat gereageerd bij een schoorsteenbrand.

De melding van een schoorsteenbrand kwam rond 17.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker werden gealarmeerd. “De bewoners zagen wat vlammetjes boven de pijp uit komen”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Ze hebben daarop de brandweer gebeld en ze hebben gelijk de kachel leeggehaald. Toen wij arriveerden was er niets meer aan de hand. Er was geen rook in de woning, ook niet op bovenliggende verdiepingen. Wel hebben we een controle uitgevoerd.”

Daarvoor werd de hoogwerker opgesteld. “We hebben het schoorsteenkanaal ge├»nspecteerd en ook hebben we het kapje, dat bovenop de schoorsteen zit, schoongemaakt.” Volgens Oosterheerd hoeft de stichting Salvage niet ingeschakeld te worden omdat er geen schade is ontstaan.