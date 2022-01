Bewolking en zacht weer voeren tot na het weekend de boventoon in Groningen

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Zacht weer met veel bewolking en af en toe een opklaring. Dat is het weerbeeld wat tot en met de eerste helft van volgende week de boventoon blijft voeren in Groningen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Voor vrijdag voorspelt Kamphuis veel bewolking, met misschien een enkele opklaring: “Vooral later in de middag en avond neemt de kans op mist toe. Het blijft droog en het is zacht bij 9 graden. De westenwind is zwak, rond windkracht 2. Ook in de nacht is het bewolkt met kans op mist en minima rond 4 of 5 graden.”

Het weekend geeft eenzelfde weerbeeld, met op zaterdag een minimale dip in de temperatuur, aldus Kamphuis: “Zaterdag is het bewolkt en wordt het 6 graden. Eerst is er kans op nevel of een mistbank. Zondag is het weer zachter bij 9 graden en ook dan is het bewolkt.”

Ook volgende week zijn de veranderingen in het weerbeeld voor Groningen klein, stelt Kamphuis: “Maandag is het zacht met 9 graden. Het waait stevig uit het westen tot noordwesten en de zon schijnt weer eens. In de dagen daarna is het vaak bewolkt, soms is er wat zon en pas op woensdag kans op een buitje. Het kwik schommelt tussen de 7 en 10 graden.”