‘Bevingsband’ FC Groningen blijft tot gaskraan dicht is en schade en versterking goed is afgehandeld

Foto via FC Groningen

De speciale aanvoerdersband voor de bevingsslachtoffers, die FC Groningen afgelopen zondag en in november droeg, blijft de aanvoerdersband van de club totdat de eisen van het Groninger Gasberaad zijn ingewilligd.

De band blijft totdat er een ruimhartige en rechtvaardige schadeafhandeling, een vlotte en doortastende versterkingsoperatie en een wettelijk vastgelegde einddatum voor het sluiten van de Groninger gaskraan is. De club stelt met deze beslissing een langdurig statement te willen maken omtrent de aardbevingsproblematiek vanwege gaswinning in de provincie. Met de band wil FC Groningen iedere week landelijke aandacht blijven vragen voor de problematiek waar de achterban en het gehele achterland van de club al zo lang mee te maken heeft.

“Een aanvoerder gaat voorop in de strijd en daarvan is de aanvoerdersband het symbool”, aldus supporterscoördinator Matthias Mulder. “Wij laten hiermee zien achter onze strijdbare achterban te staan, net zo lang tot er een oplossing is gevonden. We zullen de band met trots dragen en op deze manier wekelijks aandacht blijven vragen voor de gedupeerden in ons verzorgingsgebied.”