‘Bevingsband’ en uitingen in en rond Euroborg tijdens FC Groningen – PSV voor bevingsslachtoffers

Foto via FC Groningen

Om de protestactie ‘Respect voor Groningen’ van zaterdagavond kracht bij te zetten, draagt Mohamed El Hankouri aanstaande zondag opnieuw de unieke ‘bevingsband’ als aanvoerder van FC Groningen, tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV.

Ook zullen er speciale uitingen te zien zijn op de LED-boarding en op vlaggen in en rondom Euroborg. Het is niet voor het eerst dat de ‘bevingsband’ om de arm van El Hankouri zit. Tijdens de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles van november jongstleden droegen de aanvoerder, de staf- en directieleden van FC Groningen de speciale aanvoerdersband.

“Als je in het westen woont (zoals ik lang heb gedaan) is de aardbevingsproblematiek iets dat heel ver van je vandaan staat, maar het is tijd dat men in Nederland beseft wat hier gebeurt”, vertelt directeur Wouter Gudde. “ “Ik heb afgelopen zomer bij het rondbrengen van T-shirts tijdens de actie ‘Samen naar de Grote Markt’ in dorpen als Loppersum met eigen ogen de impact kunnen zien. Daarom vragen wij als FC Groningen wederom landelijke aandacht voor deze problematiek en de slachtoffers van wie veel FC-supporter zijn.”