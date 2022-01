Betaald voetbal wil vanaf 28 januari weer toeschouwers in het stadion

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De clubs in het betaald voetbal willen dat er vanaf 28 januari weer toeschouwers worden toegelaten in de stadions. Dat staat in een verklaring die de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie naar buiten hebben gebracht.

“Wij zijn altijd heel meegaand en coöperatief geweest, maar de rek is er uit”, staat in de verklaring, waar dus ook FC Groningen achter staat. “Keer op keer heeft het betaald voetbal aangetoond op een verantwoorde manier wedstrijden met publiek te kunnen organiseren: geen besmettingen, en goede en gedegen controles. Daar wordt in Den Haag weinig tot niets mee gedaan.”

De clubs schrijven dat ze niet meer kunnen wachten op de te trage besluitvorming in politiek Den Haag. “Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap. Dit zijn we ook verplicht aan onze loyale supporters. Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester.” Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, kan dus een bezoekje verwachten van de leiding van FC Groningen.